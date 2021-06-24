По убеждению канцлера ФРГ, не существует другого способа урегулировать конфликты, как напрямую разговаривать с президентом РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает Европейский союз начать высокого уровня переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает издание Politico, Меркель стремится подкрепить французско-немецкое предложение для проведения саммита с российским президентом, что повлекло большие разногласия в пределах ЕС.

"По моему мнению, мы как Европейский союз должны также стремиться наладить прямой контакт с Россией и российским президентом", - сказала Меркель во время выступления в Бундегстаге перед проведением встречи лидеров стран-членов ЕС, которая начнется сегодня в Брюсселе и на которой будут обсуждаться отношения с РФ.

"Этого недостаточно, чтобы президент США Джо Байден говорил с российским президентом - я очень приветствую это - но Европейский союз должен также создать форматы для переговоров", - заявила Меркель, имея в виду недавнюю встречу "один на один" между Байденом и Путиным в Женеве.

Читайте такжеПутин заявил об ответственности РФ за безопасность и процветание соседних странКанцлер Германии добавила, что "не существует другого способа урегулировать конфликты".

Переговоры с Путиным

23 июня издание Financial Times сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы ЕС рассмотрел возможность приглашения российского президента Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС. Эту инициативу поддерживает и президент Франции Эммануэль Макрон.

Послы Франции и Германии на заседании комитета постоянных представителей ЕС в среду в Брюсселе выдвинули в последний момент предложение о проведении встречи на высшем уровне с Путиным в качестве возможного способа восстановления отношений, которые, по оценкам блока, находятся в "отрицательной спирали".

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Автор: Виталий Саенко