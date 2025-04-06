Журналисты узнали результаты внутреннего расследования, которое провел Белый дом.

Журналист Джеффри Голдберг был ошибочно добавлен в секретный чат руководителей США в мессенджере Signal из-за того, что советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц случайно записал его телефонный номер под именем одного из топ-чиновников Белого дома. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Внутреннее расследование, проведенное Белым домом, показало, что к крупнейшему внутриполитическому скандалу с новой президентской администрацией США привел ряд случайностей и совпадений.

По словам трех человек, знакомых с данными внутреннего расследования, во время предвыборной кампании главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг направил в штаб Трампа электронное письмо с запросом на комментарий. Тогдашний представитель Трампа Брайан Хьюз скопировал и вставил содержимое электронного письма, включая подпись и номер телефона Голдберга, в текстовое сообщение, которое он затем отправил Майклу Уолтцу, который был частью команды Трампа.

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По словам собеседников The Guardian, в конце концов Уолтц так и не ответил Голдбергу на его запрос о комментарии, но случайно сохранил номер Голдберга в своем iPhone под именем Хьюза - тогда спикера Трампа, а ныне представителя Совета национальной безопасности США. Причем расследование выявило, что ошибочное сохранение номера произошло из-за особенностей алгоритмов программного обеспечения iPhone.

"По данным Белого дома, номер был ошибочно сохранен во время "обновления предложения контактов" в iPhone Уолтца, что один человек описал как функцию, когда алгоритм iPhone добавляет ранее неизвестный номер к существующему контакту, который, как он обнаружил, может быть связан с ним", - пишет The Guardian.

И эта ошибка оставалась незамеченной до марта этого года, пока Уолтц не решил добавить Хьюза в групповой чат Signal, где обсуждались планы ударов по Йемену. Но поскольку в телефоне под именем Хьюза был записан номер Голдберга, в секретный чат попал именно журналист, а не представитель Совета нацбезопасности США.

Сразу после инцидента Уолтц сказал, что никогда не встречался и не общался с Голдбергом. Выступая в эфире Fox News, он также высказал тогда предположение, что номер Голдберга был "всосан" в его телефон, в связи с тем, как его iPhone сохранил номер Голдберга.

Один из собеседников The Guardian говорит, что Трамп уже был проинформирован о выводах расследования и решил не увольнять Уолтца с должности.

Скандал с чатом топ-чиновников США в Signal

Как писал УНИАН, в марте в Соединенных Штатах разразился скандал, связанный с использованием высокопоставленными чиновниками администрации президента Дональда Трампа мессенджера Signal для обсуждения секретных военных операций. Этот инцидент вызвал серьезные опасения относительно безопасности и конфиденциальности государственной информации.

11 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг случайно получил приглашение в групповой чат в Signal под названием "Houthi PC small group". Этот чат был создан советником по национальной безопасности Майком Уолтцом для координации атак на йеменских хуситов. Среди участников были вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и другие высокопоставленные чиновники.

В чате обсуждались детали будущих военных действий против хуситов, включая цели и используемые системы вооружения. Голдберг наблюдал за перепиской, не вмешиваясь, и впоследствии вышел из чата. 24 марта он опубликовал статью, в которой выразил обеспокоенность по поводу использования Signal для обсуждения секретных операций, поскольку это может нарушать Закон о шпионаже.

Продемократическая пресса и представители Демпартии резко раскритиковали чиновников Белого дома, заявив, что их халатность поставила под угрозу жизни американских солдат. В частности отмечалось, что использование неавторизованного мессенджера Signal для обсуждения секретной информации является неприемлемым.

Несмотря на лавину критики, президент Трамп встал на защиту своих подчиненных, назвав скандал "охотой на ведьм". Вместе с тем репутация советника Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Уолтца была подорвана даже среди трампистов.

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