Он скрывался от полиции рекордные 30 лет.

Босс мафии Маттео Мессина Денаро, который скрывался от правоохранительных органов почти три десятилетия и был арестован в январе, умер в палате для заключенных больницы Сан-Сальваторе в Л'Аквилле (центральная Италия). Как сообщает итальянский общественный вещатель Rai, здесь он лечился от рака толстой кишки.

Месяц назад после двух операций состояние здоровья 61-летнего мафиози обострилось. В течение последних дней он проходил терапию с обезболивающими, затем – успокаивающими.

После задержания 8 месяцев назад Маттео Мессина Денаро отказался от сотрудничества с правоохранительными органами. До конца жизни он так и не смог увидеть многих своих родственников – племянницу, сестру.

Видео дня

В последние месяцы перед смертью тяжело больным боссом мафии занималась его дочь Лоренца Аланья.

Маттео Мессина Денаро - что известно о боссе мафии

"Крестный отец" "Коза Ностра" Мессина Денаро был известен по прозвищу Диаболик, взятому в честь известного персонажа итальянских комиксов.

Он родился в семье известного босса мафии на Сицилии 26 апреля 1962 года. Многие члены его семьи причастны к мафии. Его брат Сальваторе Мессина Денаро был арестован в 2009-2010 годах, а сестра Патриция Мессина Денаро в 2013 году была приговорена к 14 годам заключения за членство в мафии.

В 2006 году Диаболик стал одним из новых лидеров "Коза Ностра" – сицилийской преступной организации, являющейся одной из ветвей итальянской мафии. К тому моменту он скрывался от правоохранителей уже 13 лет.

Маттео Мессина Денаро исчез из поля зрения полиции в начале 1993 года, сразу после того, как был задержан сицилийский "босс боссов" Тото Риина. Диаболик считался Европолом одним из самых разыскиваемых людей в Европе. Кроме того, он стал беглецом из "Коза Настра", который скрывался от полиции дольше всех.

Несмотря на то, что Мессина Денаро оставался для полиции неуловимым, многочисленные судебные процессы в отношении него продолжались. Он был заочно приговорен к пожизненным заключениям за ряд преступлений. Из самых громких инцидентов – убийства антимафиозных прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году. Свой последний пожизненный срок он получил в 2020 году – за взрывы в Милане, Флоренции и Риме в конце 1990-х годов, а также за убийство и пытки 11-летнего мальчика, который давал показания против "Коза Ностры".

За 8 месяцев до смерти Денаро все же попал за решетку – его задержали в частной клинике, где он должен был лечиться.

Вас также могут заинтересовать новости: