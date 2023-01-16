Мужчину задержали в частной клинике, где он должен был лечиться.

Полиция Италии арестовала босса сицилийской мафии "Коза Ностра" Маттео Мессину Денаро. Он скрывался от полиции более 30 лет.

"Маттео Мессина Денаро арестован! Поздравляем полицию, судебную систему, тысячи людей, которые ежедневно работают в тишине, чтобы защитить справедливость", - заявил министр обороны Италии Гвидо Кросетто в Twitter.

По данным итальянских СМИ, карабинеры арестовали мафиози на Сицилии в провинции Трапани. Денаро прибыл туда на лечение в частную клинику.

Видео дня

Маттео Мессина Денаро - один из главарей мафии "Коза Ностра". Он родился в Кастельвитрано, Сицилия, в 1962 году. Его отец был влиятельным боссом "Коза Ностры".

В 2002 году Денаро заочно приговорили к пожизненному заключению за то, что лично убил или заказал убийство десятков людей.

Более 30 лет назад он бежал от правосудия в сицилийском Палермо. Во время побега Денаро судья по его делу как раз встречался с журналистами для приветствия перед началом заседания.

Денаро считают последним "крестным отцом" сицилийской мафии. В полиции не было ни одного его актуального фото. В поисках помогал искусственный интеллект.

Задержание известных мафиози

Некоторым мафиози удается десятилетиями скрываться от полиции. Впрочем, их поиски постоянно продолжаются. Недавно в Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых беглых мафиози-бывшего главу группировки "Ндрангета" Доменико Павильянити.

Денаро искали во всем мире. Иногда его спутывали с другими людьми. В частности, в Нидерландах 54-летнего болельщика Формулы-1, британца Марка Л. перепутали с сицилийским боссом мафии Матео Мессиной Денаро и задержали по запросу итальянских правоохранителей.

Вас также могут заинтересовать новости: