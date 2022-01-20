По оценке разведки, возможное нападение РФ на Украину может произойти в январе-феврале.

Россия проведет в январе-феврале серию учений в акваториях Средиземного, Северного и Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

"Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений", - говорится в сообщении.

К учениям привлекут все флоты ВМФ России с участием 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники и около 10 тыс. военнослужащих.

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Александр Лукашенко анонсировал внеплановые военные учения с Россией на границе с Украиной в рамках "Союзного государства" в феврале. Такие же учения должны будут пройти впоследствии и в самой РФ.

По оценке разведки, возможное нападение РФ на Украину может произойти в январе-феврале. Сейчас РФ стянула свои войска и технику в трех направлениях – в частности на рубеже границ Украины, России и Беларуси.

В то же время США предупредили европейских партнеров о спланированных Россией провокациях, чтобы сфабриковать повод для вторжения в Украину.

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