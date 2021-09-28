Свои действия французский президент объяснил тем, что публикация таких фотоснимков является вторжением в частную жизнь.

Президент Франции Эммануэль Макрон подал иск против фотографа, который сфотографировал его во время отдыха в плавках и на водном мотоцикле.

Свои действия французский президент объяснил тем, что публикация таких фото является вторжением в частную жизнь. Прокуратура начала расследование по данному факту.

Снимки были сделаны фотографом Тибо Далифардом для бульварного журнала Voici в 2020 году, когда Макрон был в отпуске на Лазурном берегу. На одном из снимков он стоит в плавках возле своей супруги Бриджит, на другом катается на гидроцикле.

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Фотография с гидроциклом была использована на выставке, посвященной президентам Франции, в одной из галерей Парижа.

По словам Далифарда, представители Елисейского дворца связались с галереей и попросили "немедленно снять фотографию", передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"На фото на гидроцикле изображен молодой, динамичный президент почти в стиле Кеннеди, поэтому я не вижу на снимке ничего плохого", - сказал фотограф.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в президента Франции Эммануэля Макрона бросили яйцо. Инцидент произошел на выставке Eurexpo в Лионе. Макрон на момент нападения находился на выставке гостеприимства и общественного питания, где гулял и общался с посетителями. Внезапно в него бросили яйцо, но оно отскочило от плеча главы государства.

А 8 июня во время приезда Макрона в департамент Дром. Мужчина в зеленой футболке, очках и маске прокричал "долой макронизм" и ударил президента по лицу. Другой мужчина снимал это на видео.

Сам Макрон после инцидента призвал не преувеличивать масштабы случившегося. Позже суд вынес решение по делу о пощечине президенту - обвиняемый получил четыре месяца тюрьмы.

Автор: Ирина Погорелая