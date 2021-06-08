На записи видно, как мужчина в зеленой футболке, очках и маске кричит "Долой Макрона" ("A Bas La Macronie"), а затем дает пощечину президенту Франции, который подошел к нему.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции.

Видео инцидента во вторник, 8 июня, опубликовало BFM TV.

На записи видно, как мужчина в зеленой футболке, очках и маске кричит «Долой Макрона» («A Bas La Macronie»), а затем дает пощечину президенту Франции, который подошел к нему.

Как сообщает Devdiscourse, Служба безопасности Макрона оперативно вмешалась в инцидент и повалила мужчину на землю, а самого президента отвела в сторону.

По словам депутата французского парламента Эрика Кокереля, мужчина ударивший Макрона, выкрикивал "радикально правые роялистские лозунги". В частности, он выкрикнул "Montjoie Saint-Denis" - французский королевский боевой клич.

Политики один за другим выражают поддержку президенту и говорят о недопустимости насилия в демократической стране.

Известно, что в результате инцидента двое мужчин были задержаны.

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Автор: Денис Прядко