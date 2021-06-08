Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции.
Видео инцидента во вторник, 8 июня, опубликовало BFM TV.
На записи видно, как мужчина в зеленой футболке, очках и маске кричит «Долой Макрона» («A Bas La Macronie»), а затем дает пощечину президенту Франции, который подошел к нему.
Как сообщает Devdiscourse, Служба безопасности Макрона оперативно вмешалась в инцидент и повалила мужчину на землю, а самого президента отвела в сторону.
По словам депутата французского парламента Эрика Кокереля, мужчина ударивший Макрона, выкрикивал "радикально правые роялистские лозунги". В частности, он выкрикнул "Montjoie Saint-Denis" - французский королевский боевой клич.
Политики один за другим выражают поддержку президенту и говорят о недопустимости насилия в демократической стране.
Известно, что в результате инцидента двое мужчин были задержаны.
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