Нападавшего фактически сразу задержала охрана главы государства.

В президента Франции Эммануэля Макрона бросили яйцо. Инцидент произошел на выставке Eurexpo в Лионе.

Об этом сообщает Scoop.

Макрон на момент нападения находился на выставке гостеприимства и общественного питания, где гулял и общался с посетителями. Внезапно в него бросили яйцо, но оно отскочило от плеча главы французского государства.

Охрана президента фактически сразу задержала нападавшего. Само яйцо нашли раздавленным на полу павильона. На обнародованных кадрах видно, что сотрудники службы безопасности пытаются загородить Макрона от повторного нападения.

Напомним, что Макрон не единственный президент, на которого нападали с яйцами. Так, 24 сентября 2004 года во время президентской избирательной кампании в Виктора Януковича попали яйцом. "Стрелком" оказался студент Прикарпатского университета в Ивано-Франковске.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 июня во время приезда Макрона в департамент Дром. Мужчина в зеленой футболке, очках и маске прокричал "долой Макронизм", а затем ударил президента по лицу. Другой снимал это на видео.

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро. Среди подозреваемых – 28-летний Дэмиан Тарел. Именно он ударил Макрона.

Сам Макрон призвал не преувеличивать масштабы случившегося.

Суд во Франции вынес решение по делу о пощечине президенту. Подозреваемый получил четыре месяца тюрьмы.

Автор: Анастасия Горбачева