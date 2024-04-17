Это красивое заявление по аналогии с традициями Древней Греции, где во время олимпиад прекращались военные действия, отметил дипломат.

Украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции (2014-2020 гг.) Олег Шамшур оценил, есть ли шансы на реализацию призыва президента Франции Макрона о прекращении огня в Украине на время летних Олимпийских игр.

По его мнению, "это красивое заявление, которое является продолжением традиций, а еще больше аллюзия к той традиции, которая была еще в Древней Греции", когда во время олимпиад действительно прекращались любые военные действия. "Я считаю, это малореально", - отметил Шамшур в эфире телемарафона.

Он считает, что о маловероятности этого призыва свидетельствуют три факта. "Во-первых, я не думаю, что Россия на это согласится. Потому что они считают, что у них есть стратегическая инициатива и поэтому надо продолжать, переть вперед",- акцентировал Шамшур.

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Второе, заключается в том, что Россия может использовать это приглашение к прекращению огня, чтобы сказать "мы не против, давайте прекратим, но ястребы в Киеве этого не хотят, все претензии к ним". "И это распространить не столько на Западе, поскольку там никто в это не поверит. А распространить в странах Глобального Юга, там это вполне могут воспринять", - пояснил Шамшур.

Третье и главное, он не считает, что прекращение огня нужно сейчас Украине. "Поскольку мы понимаем, что и это может быть использовано Россией для передышки, перегруппировки и новых сильных ударов по Украине. То есть, смысла, тем более практической возможности для реализации или целесообразности для нас в реализации этого призыва я не вижу. Даже если это поддержит Китай. А они могут это поддержать. Исходя из того, что пытаются играть в респектабельность, и понимая, что это в конечном варианте в интересах России",- резюмировал экс-посол Украины во Франции.

Перемирие во время Олимпиады: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон надеется договориться об "олимпийском перемирии" во время предстоящих летних Олимпийских игр, которое будет включать прекращение огня в Украине, Судане и на Ближнем Востоке.

В Кремле уже заявили, что есть "нюансы", которые усложнят процесс рассмотрения подобных инициатив. Представитель Путина добавил, что официальных шагов по перемирию пока не было.

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