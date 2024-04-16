У Путина говорят, что есть нюансы, которые "значительно усложняют процесс рассмотрения подобных инициатив".

Кремль отклонил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к "олимпийскому перемирию" в Украине.

Как пишет The Guardian, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что есть кое-что, что "значительно усложняет процесс рассмотрения подобных инициатив".

Отвечая на вопрос об идее Макрона, Песков сказал, что и Путин, и российские военные "заметили, что, как правило, киевский режим использует такие идеи, такие инициативы, чтобы попытаться перегруппироваться, попытаться перевооружиться".

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Песков отметил, что официальных шагов по перемирию пока не было.

Идея Макрона о перемирии

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется договориться о прекращении огня в Украине и Газе на время летних Олимпийских игр. Он рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая Си Цзиньпина.

"Лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай... Поэтому это также может стать дипломатическим моментом для мира", - сказал Макрон.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в Украине на время Олимпиады.

Офицер отметил, что очередная инициатива о прекращении огня на определенный период - "это уже даже не смешно".

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