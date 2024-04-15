Франция имеет свою авиабазу в регионе, поэтому ее авиация присоединилась к отражению субботней атаки Ирана.

Франция "сделает все, чтобы избежать пожара и эскалации" на Ближнем Востоке. Об этом в эфире французского канала BFMTV заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя участие французской авиации в отражении иранского воздушного удара по Израилю.

По его словам, во время иранского нападения Франция находилась в постоянной координации с Израилем и Великобританией. Также Макрон подтвердил, что французские военные приняли участие в перехвате иранских дронов и ракет, летевших на Израиль.

"Поскольку мы находимся на территории Иордании по просьбе Иордании, мы осуществили перехват в рамках охраны и обороны в эту субботу. (...) Воздушное пространство Иордании было нарушено этими запусками. Мы подняли наши самолеты и мы перехватили то, что должны были перехватить", - рассказал Макрон.

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Справка. Иордания - государство, граничащее с Израилем, Сирией, Ираком и Саудовской Аравией. Именно через Иорданию пролегал кратчайший маршрут пролета дронов, запущенных с территории Ирана.

Франция создала свою авиабазу в Иордании в 2015 году для участия в совместной операции западных стран против исламских террористов (прежде всего ИГИЛ) в рамках сирийской гражданской войны.

Атака Ирана по Израилю: последние новости

Как писал УНИАН, недавняя атака Ирана на Израиль делает более вероятной более широкую войну на Ближнем Востоке, а ее последствия могут быть еще более серьезными. В частности, однажды Тегеран может объявить, что получил ядерное оружие.

Также мы рассказывали, что нападение Ирана на Израиль продемонстрировало неспособность администрации Джо Байдена снизить напряженность на Ближнем Востоке и сдержать продолжающийся конфликт в секторе Газа. Наглое игнорирование Ираном предупреждения Байдена может быть результатом серии непоследовательных стратегических шагов со стороны США и указывает на отсутствие "стратегической компетентности" у Байдна.

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