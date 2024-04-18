Лидер французских социал-демократов Рафаэль Глюксманн отметил, что Франция предоставляет Украине недостаточное количество снарядов, в то время, как Россия использует в разы больше.

Лидер французских социал-демократов Рафаэль Глюксманн раскритиковал недостаточный уровень европейской помощи для Украины и обвинил лидеров вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в том, что они "получают удовольствие от разговоров, но демонстрируют слабость в действиях".

"Мы до сих пор не навели порядок на наших производственных линиях, мы до сих пор не сделали того, что нужно было сделать. Существует такой дисбаланс в огневой мощи, что мы находимся на переломном этапе", - отметил он в интервью Politico.

Когда у Глюксманна спросили, есть ли риск неизбежного проигрыша Украины в войне против РФ, он ответил, что именно Западная Европа "не справилась с задачей" после начала нападения России на наше государство.

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По его словам, Франция предоставляет Украине лишь 3 тысячи боеприпасов в месяц, в то время, как Россия выпускает "20 000 снарядов в день".

Также он обвинил Макрона в том, что тот "пренебрег Варшавой и Вильнюсом" в пользу "Пекина и Москвы" и в том, что он входит в часть "старой традиции французских элит, которые чувствуют себя самодовольными, когда имеют особые отношения" с китайским и российским режимами.

Глюксманн отметил, что поддерживать военные усилия Украины является необходимостью не только для самой страны, но и для Франции, напомнив о российских кибератаках на французские больницы.

"Против наших демократий ведется гибридная война, которая находит военное воплощение на украинском фронте", - заверил политик.

Что известно о Рафаэле Глюксманне

Политик, который является представителем собственной партии Place Publique, пользуется поддержкой Социалистической партии Франции и проводит свою вторую избирательную кампанию в Европейском Союзе. Несмотря на то, что в 2019 году его список набрал чуть более 6% голосов, с тех пор он стал популярным благодаря своей кампании по вопросам прав человека и ястребиной позиции по Украине.

В свою очередь кандидат на выборах в ЕС от Эммануэля Макрона Валери Зайер сначала подчеркивала, что она похожа с Глюксманном, однако президентский лагерь начал наступать на левого кандидата, а министр-делегат по вопросам Европы Жан-Ноэль Барро вообще назвал его "европейцем только по внешности".

"Я боролся за общие интересы Европы в течение 20 лет. Я не ждал, пока они станут реалистами в отношении Владимира Путина, прежде чем я начал защищать принципы и интересы Европы", - отмечал Глюксманн.

Поддержка западных стран во время войны в Украине: последние новости

Ранее главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель объяснил, почему Запад не защищает Украину так, как Израиль. По его словам, развертывание аналога израильской системы "Железный купол" в странах Европы потребовало бы времени и больших денег.

"Во-вторых, во время иранской атаки ракеты пролетали над военно-воздушными базами, которые принадлежат Франции, США и Иордании. И они также защищали свои базы. В Украине этого нет. Там нет военно-воздушных баз, принадлежащих США, Великобритании или Иордании", - отметил он.

В то же время недавно Дания объявила о пакете помощи для Украины. Средства из этого пакета будут направлены на закупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов.

"Инвестиции в украинскую оборонную промышленность для закупки и передачи оружия и боеприпасов, беспилотников и производства ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также значительная морская помощь. Это основные элементы 17-го пакета помощи, по которому правительство сегодня провело консультации с датским комитетом по вопросам внешней политики", - отметили в Минобороны Дании.

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