Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Условия таких поставок будут определены в дальнейшем.
Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, комментируя итоги переговоров в Сочи.
Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси.
При этом он отметил, что размещение в Беларуси вооруженных сил России на постоянной основе или переброска сил РФ не обсуждается.
"Никаких обсуждений в плане переброски Вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз – об этом даже речи не шло. И это нам не нужно", - сказал Лукашенко, добавив, что в этом пока нет никакой необходимости.
Как сообщает sb.by, Лукашенко также отметил, что если будет настороженность, активизация в НАТО, вплоть до военного конфликта, "в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь".
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