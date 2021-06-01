При этом Лукашенко не стал уточнять, какое именно это будет вооружение и на каких условиях оно будет поставлено.

Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Условия таких поставок будут определены в дальнейшем.

Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, комментируя итоги переговоров в Сочи.

Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси.

При этом он отметил, что размещение в Беларуси вооруженных сил России на постоянной основе или переброска сил РФ не обсуждается.

"Никаких обсуждений в плане переброски Вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз – об этом даже речи не шло. И это нам не нужно", - сказал Лукашенко, добавив, что в этом пока нет никакой необходимости.

Как сообщает sb.by, Лукашенко также отметил, что если будет настороженность, активизация в НАТО, вплоть до военного конфликта, "в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь".

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Автор: Ирина Погорелая