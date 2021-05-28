Также журналисты рассказали о европейских лоббистах, поддерживающих Лукашенко.

Журналисты издания NEXTA представили вторую часть расследования об Александре Лукашенко "Золотое дно 2: в тени диктатора".

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале NEXTA.

"Лукашенко обрастает роскошью за счет простых белорусов, а своим подельникам за дорогостоящие подарки выписывает преференции в бизнесе... Государство в Беларуси стало паразитирующим наростом, обслуживающим интересы Лукашенко и его ближайшего окружения", - отмечают журналисты.

Семья Лукашенко и их приближенные, как говорится в расследовании, имеют абсолютную монополию на средства производства и абсолютно не стесняются использовать для получения сверхприбыли белорусский народ, землю и ее природные богатства.

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Как Лукашенко сделал из Беларуси "страну-прокладку"

Журналисты напоминают, что после введения в РФ продуктового эмбарго на помощь Путину пришел Лукашенко со свитой своих прикормленных бандитов и заполнил прилавки России креветками, ананасами, сырами и другими продуктами. Так, СМИ удалось обнаружить контрабандную схему поставок продуктов из ЕС в Россию через Беларусь (через компанию "Бремино").

На границе во время пересечения нужного груза ни у белорусских, ни у российских таможенников не возникает никаких вопросов, отмечают СМИ. В самый пик контрабанды санкционки (2014 - 2019 гг.) количество таких машин колебалось от 2 до 3 тыс. в месяц.

Кроме того, приближенные к Лукашенко люди установили и в Беларуси, и в РФ собственную цветочную монополию. "А страдают от этого, прежде всего, как белорусские, так и российские предприниматели, а также бюджеты обеих стран", - отмечают журналисты.

Приближенные к Лукашенко влиятельные люди

"Александр Косинец снова начал мелькать в компании узурпатора. В свое время ради него даже изменили так называемую структуру администрации президента. Он руководит всеми связями касательно медицины... Или, например, Владимир Андрейченко - один из важных "решателей" все вопросов", - говорится в расследовании.

Кроме того, журналисты рассказали о европейских лоббистах, поддерживающих Лукашенко.

Первая часть фильма "Лукашенко. Золотое дно"

В марте 2021 года телеграм-канала NEXTA-Live, который освещал протесты в Беларуси, опубликовал фильм «Лукашенко. Золотое дно».

Журналисты рассказали о резиденциях Лукашенко - как официальных, так и «подаренных» близкими бизнесменами.

По словам авторов ленты, с 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 миллиарда евро, большая часть которых пошла на личные нужды Лукашенко.

В фильме перечислены белорусские и зарубежные бизнесмены - Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи, которые получают эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные «подарки» Лукашенко.

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Автор: Ольга Робейко