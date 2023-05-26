У России и так есть возможность нанести ядерный удар куда угодно, поэтому военного смысла в перебазировании ракет не было.

Кремль размещает свое ядерное оружие в Беларуси для того, чтобы усилить свой контроль на беларуской армией. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Вчера стало известно, что Россия и Беларусь подписали соглашения о размещении российского ядерного оружия на беларуской территории. Однако аналитики сомневаются, что само оружие действительно окажется в Беларуси.

Они констатируют, что Россия и так обладает возможностями нанести ядерный удар по любой точке планеты, даже без размещения самого оружия в Беларуси. К тому же на практике сценарий с применением ядерного оружия в ISW считают крайне маловероятным.

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В то же время аналитики обратили внимание на слова российского министра обороны Сергея Шойгу, который подчеркнул, что Россия сохранит контроль над тактическим ядерным оружием, если оно будет развернуто в Беларуси. Также Шойгу пообещал направить дополнительные российские войска в Беларусь для развития военной инфраструктуры, расширения совместной боевой подготовки и ведения разведывательной деятельности у границ "Союзного государства".

"Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси требует как значительной военной инфраструктуры, так и российского командования и контроля над подразделениями белорусских вооруженных сил. Кремль, вероятно, намерен использовать эти требования для дальнейшего подчинения белорусской сферы безопасности России", – считают в ISW.

Россия направляет ядерное оружие в Беларусь

В конце марта текущего года Владимир Путин сообщил, что в Беларуси уже началось строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия. Объект планируют закончить к 1 июля.

25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о порядке содержания нестратегического ЯО на беларуской территории. При этом Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие якобы уже начали перемещать из России в Беларусь.

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