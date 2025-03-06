Лукашенко парировал нападки Трампа и Путина на легитимность Зеленского.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко предупредил, что Кремль "никогда" не примет размещение европейских войск в Украине, поскольку Москва и Киев продолжают маневрировать ради преимущества в спонсируемых США мирных переговорах.

Как пишет ABCnews, Лукашенко похвалил президента Дональда Трампа за его "прямой подход" к войне России с Украиной и предположил, что Путин готов заключить мир.

По его словам, любое предложение вряд ли получит поддержку России, если оно будет включать размещение европейских войск в Украине.

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"Россия никогда на это не согласится. По крайней мере, такова позиция России сегодня. Тем более, что руководство Евросоюза, прежде всего в лице Германии и Франции, в настоящее время занимает очень агрессивную позицию", - сказал он.

Кроте того Лукашенко парировал нападки Трампа и Путина на легитимность президента Украины Владимира Зеленского, предложив Беларусь в качестве места для мирных переговоров:

"Сейчас нет необходимости давить на Зеленского. Нам нужно убедить и договориться с ним, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества".

Возможность миротворцев в Украине - последние новости

Среди стран НАТО появилась "коалиция желающих" отправить свои войска в Украину в качестве миротворцев после прекращения огня. Эту инициативу возглавили Великобритания и Франция.

В издании Sky News рассказали, какие страны могут войти в "коалицию желающих", а какие государства - воздержатся от этой инициативы.

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