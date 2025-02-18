Сейчас любой прорыв для России на фронте - это "из области фантастики", считает Михаил Жирохов.

Заявления Владимира Зеленского о возможной отправке 150 тысяч российских военных в Беларусь нацелены на европейских партнеров.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Я это отношу к тому, что наша политическая верхушка пытается найти для Европы какие-то аргументы для дальнейшей поддержки Украины. Планы наступления россиян через Беларусь на Киев, возможно они и есть. Опыт 2022 года показывает, что 100 тысяч явно недостаточно, чтобы какие-то стратегические планы реализовать. Тем более, что сейчас у них есть проблемы с техникой, подготовкой личного состава", - сказал Жирохов.

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Он добавил, что сейчас российская армия значительно слабее, чем была в начале полномасштабного вторжения. Ведь тогда, в 2022 году, Силы обороны Украины "перемололи элиту российской армии" на Киевщине и Черниговщине.

"Я имею в виду прежде всего десантников. И поэтому рассчитывать, что бывшие зэки и мобилизованные будут иметь возможности полноценно наступать на Киев, где нужна более серьезная подготовка - я не думаю, что россияне в ближайшее время способны организовать такую стратегическую операцию. Продвижение на Донетчине сейчас сотнями метров. А прорыв какой-то - это из области фантастики", - добавил Жирохов.

Сотрудничества РФ и Беларуси: что известно

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что летом Россия планирует отправить в Беларусь 150 тысяч своих военных. Он отметил, что поводом станут учения. Президент предположил, что эти войска могут угрожать не только Украине, но и странам НАТО.

"Мы должны быть реалистичными, если кто-то разворачивает военный плацдарм, мы должны спросить, что нам с этим делать? И более важно - что можем мы сделать до следующего нападения, следующего вторжения?", - добавил президент.

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