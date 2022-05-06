Христо Грозев указал, что российские олигархи видят, как Путин уничтожает Россию.

Окружение президента Российской Федерации Владимира Путина хочет его смерти. Возможным исполнителем становится каждый генерал или полковник, у которого племянник умирает или исчезает.

Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.

"Недавно мы с коллегами слушали запись разговора одного очень близкого Путину олигарха, который другому олигарху рассказывает, что лучше, чтобы он умер от этого (ну там называет какую-то предполагаемую болезнь), потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает Россию. Вот они как думают. И это так и есть", – отметил Грозев.

По его словам, окружение Путина обдумывает способы его устранения, а каждый генерал или полковник, у которого племянник умирает или исчезает, становится возможным исполнителем.

Как ранее сообщал УНИАН, главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что отдельные российские олигархи обсуждают возможность физического устранения президента РФ Владимира Путина.

Представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути влияния на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это осложняется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает "ненадежными".

Вас также могут заинтересовать новости: