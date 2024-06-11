Дэвид Кэмерон призвал усилить санкции против РФ.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных партнеров усилить санкции в отношении Россию. Он предложил ударить по самым больным местам РФ в ответ на ракетные удары по энергетической системе Украины.

"Мы остановили поток российской нефти, но пришло время убедиться, что мы полностью "отключили" и российский газ в Европе. Нам нужно сделать больше", - заявил британский дипломат на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Камерон считает, что Запад должен ударить санкциями по самым больным местам России.

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"Нам нужно использовать замороженные российские активы. Нужно спросить себя: чего боится Путин? Он боится, что мы откажемся от углеводородов. Он боится, что мы возмемся за замороженные государственные активы России. И я надеюсь, что на саммите G7 на этой неделе мы по меньшей мере договоримся использовать проценты от замороженных активов для того, чтобы собрать огромный заем для Украины. И деньги начнут поступать задолго до ноябрьских выборов в Америке", - указал Кэмерон.

Также он напомнил про российский теневой флот, который использует не застрахованные корабли, опасные, в том числе, для экологиию

"Я хочу знать, что каждый раз, когда они заходят в нейтральный порт, их проверяют, арестовывают и им не позволяют перевозить российскую нефть и продавать ее по всему миру. Как я уже сказал, у нас есть все карты: самая сильная экономика, лучшие альянсы, опыт, знания, и мы должны использовать все это. Британия сыграет свою роль, мы занимаемся страхованием, и это замечательно, что Lloyd's Insurance, которые присутствуют здесь сегодня, помогли со страхованием Черного моря", - сказал Камерон.

Конференция по восстановлению Украины - главные новости

В ночь на 11 июня президент Владимир Зеленский прибыл в Германию, где планировал принять участие в Конференции по восстановлению Украины, провести переговоры с канцлером Олафом Шольцом, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Бас. Кроме того, запланирован визит на военную базу, где обучают украинских военных.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен объявила о выделении Украине 1,9 миллиарда евро финансовой поддержки по программе Ukraine Facility. Также, по ее словам, еще 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будут доступны для помощи Украине в июле.

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