Брент Нейман отметил, что Украине сейчас хотят предоставить крупный аванс.

США и их партнеры по Большой семерки добиваются прогресса в поиске путей выделения Украине необходимой помощи за счет прибыли, полученной от замороженных активов РФ.

Издание Reuters пишет, что недавнее решение ЕС использовать ежегодную прибыль от иммобилизованных активов может потенциально обеспечить миллиарды долларов в год, чтобы помочь Украине противостоять военному вторжению России.

По словам помощника министра по международным финансам Брента Нейман, США и их партнеры по G7 уже сейчас обсуждают возможность предоставления Украине большей суммы.

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"Одна из возможностей заключается в том, чтобы предоставить Украине значительную сумму авансом, чтобы помочь ей в краткосрочной перспективе, и увязать погашение этого кредита с потоком будущих сверхприбылей", - заявил Нейман.

Он считает, что это обеспечит немедленную финансовую поддержку Украине и даст понять Владимиру Путину, что он "не может просто пережить Украину и ее партнеров".

США подталкивают Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию и Японию к принятию решения по выделению кредита, обеспеченного доходами от замороженных активов, в размере до 50 миллиардов долларов в ближайшее время. Кредит стал основным вариантом, учитывая, что страны G7 по-прежнему расходятся во мнениях относительно конфискации активов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что прибыль от активов составляет от 3 до 5 миллиардов долларов в год, а предложение США получило поддержку.

Долг Украины по облигациям

Нейман также выразил надежду на то, что Украина и держатели ее облигаций вскоре достигнут соглашения по урегулированию задолженности, которое восстановит устойчивость долга Украины и обеспечит сопоставимость обращения с кредиторами страны.

Украина стремится добиться реструктуризации долга до того, как в конце августа истечет срок двухлетнего замораживания платежей на сумму 20 миллиардов долларов.

У Киева есть международные облигации номинальной стоимостью 19,7 миллиарда долларов со сроком погашения в 2024-2035 годах. Согласно расчетам JPMorgan, с учетом просроченных процентов Украина должна по этим облигациям 23,6 миллиарда долларов.

Украина также должна еще 2,6 миллиарда долларов по предыдущему обязательству перед инвесторами, которое отдельно рассматривается на предмет пересмотра.

Кредит США под доходы от активов РФ - последние новости

США ведут переговоры с партнерами о том, чтобы возглавить группу, которая окажет Украине помощь в размере до 50 миллиардов долларов. При этом огромные расходы будут возмещены за счет непредвиденных доходов от замороженных активов РФ.

При этом страны "Большой семерки" сходятся во мнении относительно плана США по изъятию доходов из замороженных российских активов, что обеспечит Украине до 50 миллиардов долларов.

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