Олег Жданов отметил, что Путину нужна хоть какая-то победа в Украине.

Кремлю нужна хоть какая-то победа в Украине, чтобы мотивировать российское общество продолжать войну. Любой захваченный украинский город – это символ для Москвы.

"Соледар – это символ. Соледар, Бахмут… Любой населенный пункт сегодня для Российской Федерации – это символ. Им нужна победа для того, чтобы мотивировать общество на продолжение войны", - заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию Обозреватель.

При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин планирует объявить новую волну мобилизации, а без побед никто не пойдет воевать.

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"Он вообще хотел бы всеобщую мобилизацию. Во всяком случае, так говорят некоторые источники из Кремля. Но сегодня нет оснований для этого, нет побед. Что сказать россиянам? Мы проигрываем – идите в военкомат? Нет, так никто не пойдет. Но если так: "Смотрите, сегодня мы взяли Соледар, а завтра мы возьмем Киев, надо добить националистов и бандеровцев в их берлоге" – да, это мотив. Поэтому на сегодняшний день важен не сам Соледар. Просто, по мнению российских военачальников, в Соледаре у нас самое слабое место в обороне. Они долго пытались взять Бахмут, но потом было принято решение идти на прорыв в Соледар", - объяснил эксперт.

По его словам, для россиян нет никакой разницы, какой город захватывать, потому что самое главное – это символизм.

Бои за Соледар - что известно

Уже не первый день за город ведутся жестокие бои. По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, российские оккупанты могли потерять под Бахмутом и Соледаром в Донецкой области до 20 тысяч личного состава. При этом он напомнил, что в районе Соледара россияне собрали почти всю боеспособную группировку.

В то же время российские пропагандисты часто заявляют о взятии то Бахмута, то Соледара. В свою очередь представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер заявил, что в Пентагоне не имеют подтверждений информации о якобы захвате россиянами города Соледар.

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