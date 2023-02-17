Макрон заявил, что необходимо помочь Украине организовать контрнаступление.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что Россия должна проиграть войну, которую она развязала против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что Европа не должна быть наивной, а показать единство и решимость, а также поддерживать диалог, когда это будет возможно.

Но пока время диалога еще не пришло, потому что Россия выбрала войну. Россия даже решила усилить войну. Россия решила совершать атаки на гражданскую инфраструктуру и совершать военные преступления. На краткосрочный период решение простое: Россия не должна и не может выиграть эту войну. Атака РФ должна потерпеть поражение", - подчеркнул Макрон.

При этом президент Франции добавил, что не может позволить, чтобы применение силы стало нормой, потому что это поставит под вопрос стабильность в мире.

В этой связи он напомнил, что с начала полномасштабной войны Европейский Союз и США создали "форпост безопасности" и применили санкции против России. Украине была оказана финансовая и гуманитарная помощь, а также средства для защиты критической инфраструктуры.

По его словам, Франция передала Украине артиллерию и системы противовоздушной обороны, организовала учения украинских военных.

"Мы должны еще больше усилить нашу поддержку. Предпринять дальнейшие шаги, увеличить наши усилия, чтобы помочь украинскому народу, а Украина смогла начать контрнаступление", - подчеркнул Макрон.

В то же время он сказал, что в будущем это должно помочь Украине начать переговоры.

"Мы готовы увеличить наши усилия - и следующие несколько недель и месяцев будут решающими", - заявил Макрон.

При этом он сказал, что страны запада одновременно готовы к более затяжному конфликту. "Я не желаю этого. Никто не желает этого", - подчеркнул он.

Макрон добавил, что важное значение играют единство и решимость в предоставлении Украине средств, которые в итоге помогут сесть за стол переговоров в приемлемой для нее форме, чтобы работать над долгосрочным миром и условиями, которые будут решать украинцы.

Также он обратился к западным союзникам с призывом больше инвестировать в оборонный сектор.

"Если мы хотим мира - мы должны иметь средства, чтобы достичь его. Друзья, мы должны вносить справедливую долю", - сказал Макрон и добавил, что для перевооружения надо укреплять европейскую технологическую, оборонную и промышленную базу.

Президент Франции подчеркнул, если Украина защищает Европу, то ее надо должным образом вооружить.

Он также отметил, что производственные мощности оружия в Европе надо наращивать.

Напомним, ранее сегодня Макрон заявил, что западные страны должны помочь Украине получить достижения на поле боя, чтобы заставить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров на украинских условиях.

Заявления Макрона о войне

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон регулярно созванивался с Путиным. Его неоднократно критиковали за это, однако он уверял, что лишь хочет помочь организовать переговоры.

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Макрон предлагал ему пойти на территориальные уступки.

По осени Макрон заявил, что к переговорам придется вернуться однако условия должна диктовать Украина.

В начале зимы он сделал скандальное заявление о том, что России нужно будет предоставить "гарантии собственной безопасности" в переговорах.

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