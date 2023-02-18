Комментируя вероятные итоги войны чешский лидер поразил своим взглядом в отношении РФ.

Действующий президент Чехии Петр Павел, который ранее попал в топ "крашей" среди украинских девушек, поразил своим взглядом по поводу возможного проигрыша РФ в войне с Украиной.

Он предостерег, что Запад и Украина должны избежать нежелательных сценариев российского поражения. Об этом он заявил во время "Украинского ланча", который организовал украинский бизнес в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По данным корреспондента "Европейской правды", Петр Павел не согласился с заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы относительно безальтернативности возвращения Крыма и международного наказания России. На это президент Чехии отметил, что Западу стоит воздержаться от поддержки того или иного сценария.

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"Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно, в какой-то момент Украина изменит свое видение", - добавил он.

Также он выразил обеспокоенность относительно того, что резкие сценарии для России приведут к ее распаду.

"Возможно, это приведет к развалу России... Если Россия развалится, у нас может быть больше проблем, нам не будет с кем вести переговоры о розоружении", - подчеркнул он.

Президентские выборы в Чехии и победа Петра Павла

Бывший генерал НАТО Петр Павел стал новоизбранным президентом Чехии сравнительно недавно - в январе 2023 года. В частности, 27-28 января в Чехии прошел второй тур президентских выборов. Тогда Петр Павел получил 58% голосов избирателей и стал новым лидером Чехии. Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил его с победой.

Во время своей президентской кампании Петр Павел неоднократно высказывался относительно поддержки Украины. Недавно он тоже говорил, что Киев должен получить все вооружение, кроме ядерного.

Также Перт Павел известен своим критическим отношением к РФ. Его главным конкурентом на выборах стал политик с противоположной риторикой Андрей Бабиш, который известен связями с прокремлевским венгерским премьером Виктором Орбаном.

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