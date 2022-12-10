Никакое урегулирование путем переговоров с Россией невозможно, и чем дольше длится война, тем дороже она становится.

Война в Украине может закончиться только с поражением российского президента Владимира Путина.

Войска РФ должны быть отброшены до фактических границ, действовавших до 24 февраля, пишет с своей колонке для The Wall Street Journal бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Ни Владимир Зеленский, ни украинский народ не могут смириться с другим исходом после пережитой жестокости. Никакого соглашения "земля в обмен на мир" не может быть, даже если бы Путин предлагал ее и даже если бы ему можно было доверять, чего нельзя сказать о нем", - отмечает британский политик.

Видео дня

По его словам, война может закончиться только одним способом, и вопрос лишь в том, как быстро это случится.

"В интересах всех, в том числе и России, чтобы как можно скорее опустился занавес над авантюрой Путина. Не в 2025, не в 2024, а в 2023", - пишет Джонсон.

Он подчеркнул, что украинцев терроризируют ракетами и беспилотниками, и мир не должен продолжать лишь наблюдать за этим.

"Это моральная мерзость, что миллионы людей ночь за ночью остаются без отопления, света и воды, не говоря уже о продолжающихся и беспорядочных убийствах мирных жителей. И чем дольше г-н Путин будет продолжать свои бессмысленные атаки, тем дольше будет продолжаться глобальный экономический кризис", - считает Джонсон.

Также экс-премьер Британии отмечает серьезную опасность самоуспокоения в отношении последствий промедления. Если эту зиму благодаря проведенной подготовке страны, рассчитывающие на поставки российского газа, переживут, то следующая зима может принести серьезные проблемы, когда запасы голубого топлива закончатся и пополнить их будет проблематично. "Неужели мы действительно собираемся ждать и пускать все на самотёк, пока Путин не восстановит часть своего влияния?", - спрашивает Джонсон.

Он подчеркнул, что Запад уже сейчас должен начать думать над дополнительной военной помощью для Украины, чтобы помочь ей достичь своих целей, или, как минимум, выгнать российских оккупантов с территорий, захваченных после 24 февраля.

По его словам, чем дольше будет продолжаться российская агрессия, тем больше партнерам Украины придется тратить финансовых ресурсов для военной поддержки Киева.

"Так давайте разделим бремя и ускорим финал. Сначала давайте окажем украинцам необходимую помощь против воздушных атак. Киеву нужны беспилотные летательные аппараты для обнаружения мест запуска беспилотников и ракет, а также зенитные ракеты для их уничтожения. У иранских дронов такие же двигатели, как у скутеров Vespa, поэтому самолеты, чтобы сбить их, не обязательно должны быть быстрыми. Во многих странах есть самолеты, которые справятся с этой задачей", - пишет Джонсон.

Джонсон также призвал предоставить Украине системы большей дальности, такие как ATACMS. Это позволит ВСУ уничтожать позиции, с которых россияне запускают дроны и ракеты. Также, пишет Джонсон, Украине нужно дать бронированную технику, в том числе танки, чтобы быстро отбивать позиции.

"Я знаю утомительный контраргумент о том, что увеличение поставок в Украину чревато эскалацией. Конечно же, после почти года этого ужасного конфликта мы можем видеть, что это полная ерунда", - подчеркнул Джонсон.

Британский политик также отметил, что Путин знает последствия использования ядерного или другого оружия массового поражения, поэтому не может его применить.

"Правда в том, что он единственный, кто боится эскалации. Не угроза со стороны НАТО "спровоцировала" его на вторжение. Десятилетия вялости и нерешительности Запада в отношении Украины побудили хулигана совершить ошибку. Запад искупил эту неудачу потрясающим проявлением слаженности и единства с февраля. Мы должны быть сильнее и смелее. Это дело идет только в одну сторону. Давайте поможем смелым украинцам довести дело до конца, и чем быстрее, тем лучше", - подытожил Борис Джонсон.

Вас также могут заинтересовать новости: