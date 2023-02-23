Акции прошли в немецком Бонне и в столице Великобритании.

Российским дипломатам в Европе напомнили, что они представители страны, развязавшей кровавую войну в Украине. Активисты разрисовывали заборы и ворота, а также закрашивали дорогу в цвета украинского флага.

Так, в ночь на 22 февраля на внешней стороне ограды, информационном стенде и почтовом ящике Генерального консульства России в Бонне появились "кровавые" Z.

"Решительно осуждаем этот отвратительный акт вандализма. На общепризнанных нормах международного права, требуем эффективных мер по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к правонарушению", - заявили российские дипломаты.

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Отмечается, что представители РФ пожаловались в немецкую полицию.

На инцидент отреагировал глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил выяснить все обстоятельства инцидента.

Кроме того, в четверг, 23 февраля, улицу Бейсуотер-роуд в Лондоне возле российского посольства залили синей и желтой краска, создав флаг Украины в знак протеста против действий России.

Отмечается, что перформанс организовала кампания "Led by Donkeys". Ее организаторы приурочили акцию к первой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Завтра первая годовщина империалистического вторжения Путина в Украину. Вопреки утверждениям российского диктатора и его апологетов, Украина является независимым государством и народом, который имеет полное право на самоопределение. Существование огромного украинского флага возле его посольства в Лондоне будет служить ему напоминанием об этом", – говорится в сообщении.

Издание Sky News сообщило, что правоохранители арестовали четырех человек за повреждение дорожного полотна и препятствование движению на шоссе.

Акции против войны в Украине - что известно

В декабре 2022 года в рамках арт-тура "Рождественский свет для надежды", всемирно известный художник из Швейцарии Гэрри Хофштеттер подарил Украине световое шоу, чтобы принести украинцам надежду и свет в темные дни. Он в течение нескольких дней подсвечивал знаковые здания в Киеве.

22 февраля 2023 года в рамках арт-тура Хофштеттера, подсветили украинской символикой несколько выдающихся зданий во Львове.

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