Арт-тур Гэрри Хофштеттера продлится с 22 по 27 февраля и охватит несколько городов Украины.

Во Львове вечером 22 февраля 2023 года, в рамках светового арт-тура "Почтение памяти. Свет для надежды" швейцарского художника Гэрри Хофштеттера, подсветили украинской символикой несколько выдающихся зданий.

Как указано на сайте Львовского городского совета, действо посвящено годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Арт-тур "Почтение памяти. Свет для надежды"

Арт-тур продлится с 22 по 27 февраля и охватит несколько городов Украины, начиная со Львова. Известный художник Гэрри Хофштеттер вместе с командой будет подсвечивать здания и памятники украинских городов, на которых продемонстрирует украинские символы несокрушимости и художественные проекции к годовщине полномасштабной войны в Украине.

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Автор будет делать 15-минутные проекции с помощью электрогенератора. Маршрут тура и локации не разглашают из соображений безопасности. Впрочем, здания выбирали в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики Украины совместно с местным самоуправлением.

Гэрри Хофштеттер – всемирно известный художник из Швейцарии. Своими работами он доказывает, что стоит жить и защищать нашу планету и ее окружающую среду. Среди работ художника – освещение горы Маттерхорн в Швейцарии в знак солидарности с миром во время карантина 2020 года из-за COVID-19. Гэрри также создал крупнейшее произведение искусства в мире, спроектировав 22 февраля 2022 года тигра длиной 5,3 км на северной стороне Айгера в Швейцарии.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2022 года, в рамках светового арт-тура "Рождественский свет для надежды", всемирно известный художник из Швейцарии Гэрри Хофштеттер подарил Украине световое шоу, чтобы принести украинцам надежду и свет в темные дни. Тогда художник в течение нескольких дней подсвечивал знаковые здания в Киеве.

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