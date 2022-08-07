Решение было принято в знак солидарности с Украиной.

Государственная полиция больше не будет охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае, дипломатические работники этих консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами.

Об этом сообщает LSM.

В апреле было решено отозвать согласие на работу этих генеральных консульств, таким образом, закрыв консульские представительства РФ. Всем выдворенным сотрудникам нужно было покинуть страну до 30 апреля.

Решение было принято в знак солидарности с Украиной.

В начале апреля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что, учитывая военные преступления армии Российской Федерации в Украине, Латвия сужает дипломатические отношения с Россией, закрыв ее генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае. Был назван и срок – это должно было произойти до 30 апреля. Тогда же было решено о высылке 13 российских дипломатов.

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