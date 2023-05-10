В США для выявления российской дезинформации о войне против Украины используют искусственный интеллект.
Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в выступлении на церемонии вручения ежегодной премии международной правозащитной организации Freedom House.
Он напомнил, что Россия постоянно распространяет поток дезинформации о своей агрессивной войне против Украины, лжет и скрывает ужасные нарушения, которые она совершила.
"В ответ Госдепартамент разработал онлайн-агрегатор украинского контента с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы собирать поддающуюся проверке российскую дезинформацию и затем делиться ею с партнерами по всему миру", - сообщил Блинкен.
Он сказал, что США также поддерживают независимые СМИ и программы по обучению цифровой грамотности.
"Мы работаем с партнерами в академических кругах, чтобы обнаруживать поддельные тексты, созданные российскими чат-ботами", - добавил госсекретарь.
Распространение российской дезинформации в мире
Россия годами создавала пропагандистскую систему, работающую не только на свое население, но и иностранную аудиторию. Российские телеканалы и боты в соцсетях развернули свою деятельность в большинстве стран мира. Благодаря этому России удавалось влиять на ход избирательных кампаний в США и ЕС, на Brexit и референдумы, на общественное мнение во многих странах.
С начала широкомасштабного вторжения РФ кремлевская пропаганда продолжает продвигать свои нарративы как в Украине, так и в других странах. В связи с этим многие западные страны запретили трансляцию российских телеканалов.
В феврале 2022 года глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз запустит новую платформу для противодействия дезинформационным кампаниям России и Китая.
Так называемый Центр по обмену и анализу информации в рамках внешнеполитической службы будет стремиться отслеживать манипулирование информацией со стороны иностранных субъектов и координировать свои действия с 27 странами ЕС и неправительственными организациями.