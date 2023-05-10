Россия постоянно продвигает поток дезинформации о войне.

В США для выявления российской дезинформации о войне против Украины используют искусственный интеллект.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в выступлении на церемонии вручения ежегодной премии международной правозащитной организации Freedom House.

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Он напомнил, что Россия постоянно распространяет поток дезинформации о своей агрессивной войне против Украины, лжет и скрывает ужасные нарушения, которые она совершила.

"В ответ Госдепартамент разработал онлайн-агрегатор украинского контента с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы собирать поддающуюся проверке российскую дезинформацию и затем делиться ею с партнерами по всему миру", - сообщил Блинкен.

Он сказал, что США также поддерживают независимые СМИ и программы по обучению цифровой грамотности.

"Мы работаем с партнерами в академических кругах, чтобы обнаруживать поддельные тексты, созданные российскими чат-ботами", - добавил госсекретарь.

Распространение российской дезинформации в мире

Россия годами создавала пропагандистскую систему, работающую не только на свое население, но и иностранную аудиторию. Российские телеканалы и боты в соцсетях развернули свою деятельность в большинстве стран мира. Благодаря этому России удавалось влиять на ход избирательных кампаний в США и ЕС, на Brexit и референдумы, на общественное мнение во многих странах.

С начала широкомасштабного вторжения РФ кремлевская пропаганда продолжает продвигать свои нарративы как в Украине, так и в других странах. В связи с этим многие западные страны запретили трансляцию российских телеканалов.

В феврале 2022 года глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз запустит новую платформу для противодействия дезинформационным кампаниям России и Китая.

Так называемый Центр по обмену и анализу информации в рамках внешнеполитической службы будет стремиться отслеживать манипулирование информацией со стороны иностранных субъектов и координировать свои действия с 27 странами ЕС и неправительственными организациями.

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