Полякам рекомендовали называть Калининград историческим польским названием Крулевец.

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши приняла решение больше не называть Калининград и Калининградскую область российскими названиями.

Как сообщает Rzeczpospolita, теперь для города с названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и Крулевецкая область соответственно.

"Город, носящий в настоящее время русское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Крулевец", - говорится в заявлении комиссии, а нынешнее русское название есть "искусственное крещение, не связанное ни с городом, ни с областью".

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"Факт присвоения имени Калинина, преступника-соисполнителя, виновного, в том числе, в вынесении постановления о массовом убийстве поляков (катынском расстреле) крупного города, расположенного у границ Польши, имеет эмоциональный, негативный характер в Польше", - говорится в заявлении.

Польша и Калининград

Как сообщал УНИАН, правительство Польши целенаправленно и постепенно работает над вооружением дивизии, которая дислоцируется в польском городе Ольштын на границе с Россией.

Также Польша усиливает границу вблизи Калининградской области. В приграничных районах возобновляется присутствие войск, а также сооружаются физические и электронные заградительные средства.

Тем временем Центр национального сопротивления сообщает, что россияне готовятся к активизации военных действий на Кавказе и в Калининграде.

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