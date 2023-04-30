Там заявили, что Тбилиси не должно жалеть усилий для ингреции в альянс.

Полномасштабная война в Украине разоблачила перед всем миром природу российского империализма.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления перед военными по случаю Дня Сил обороны Грузии. Она добавила, что вторжение РФ в Украину "потрясло мир, поскольку были проигнорированы все принципы международного права и гуманизма".

Президент Грузии подчеркнула, что силы вторжения не могут одержать победу над теми, кто защищает свою страну.

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"Это тот пример, который Грузия в своей истории демонстрировала много раз", - сказала она.

По словам Зурабишвили, российское вторжение "вызвало новое понимание масштабов угрозы всему миру, и тем более европейскому континенту", и привело к оказанию беспрецедентной помощи Украине, увеличению военных бюджетов и усилению значения Североатлантического альянса.

"Это доказывает и вступление в НАТО Швеции и Финляндии", – отметила президент.

Она убеждена, что Грузия "не должна жалеть усилий для интеграции в Североатлантический альянс" и "Вильнюсский саммит окажется знаковым в этом отношении".

"Наши партнеры должны понимать, что пора принимать твердые решения и не колебаться. Наш ответ России должен быть четким и единым", – подытожила Зурабишвили.

Вступление Грузии в НАТО

В июне 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о намерении страны вступить в Североатлантический альянс после решения территориальных проблем.

В Североатлантическом альянсе заявили, что приняли решение о членстве Украины и Грузии. Российская Федерация не имеет права вмешиваться в этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация настаивает на том, чтобы Североатлантический альянс отказался от членства Грузии и Украины в НАТО. В Госдепе в свою очередь заявили, что не позволят никому закрыть двери Альянса для любой страны.

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