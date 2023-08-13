Германия продолжит тщательно взвешивать каждое отдельное решение по военной помощи для Украины, в том числе и по передаче ракет Taurus, заверил канцлер.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не готов к передаче Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Комментируя информацию о передаче этих ракет Украине Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что Берлин продолжит "очень тщательно взвешивать каждое отдельное решение, чтобы увидеть, что возможно, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", передает DW. По его словам, подобный подход касается и такого вооружения, как ракеты Taurus.

В то же время Шольц достаточно открыто намекнул, что не хотел бы, чтобы на него давили по этому вопросу.

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Федеральный канцлер напомнил, что Германия оказывала Украине поддержку в виде артиллерии, танков, средств противовоздушной обороны и другого вооружения. Шольц отметил, что Германия является второй после США страной по количеству оказанной нашему государству помощи.

Говоря о возможности умышленного ограничения дальности действия ракет Taurus в случае их передачи Украине, канцлер подчеркнул: "Мы работаем над всеми вопросами, которые нам поступают". Однако он объяснил, что будет готов комментировать такие аспекты только тогда, "когда будет что сказать".

Шольц также отвергает упреки в сторону немецкого правительства из-за якобы промедления Берлина относительно предоставления военной поддержки Украине, хотя и признал, что ситуация будет оставаться непростой. По его мнению, большинство жителей Германии поддерживают действующий подход Берлина, когда не каждая просьба Киева о военной помощи сразу получает положительный ответ.

"Решения всегда должны быть тщательно взвешены, и я буду делать это и дальше. И никто не сможет меня отговорить от этого подхода", - подчеркнул канцлер.

Крылатые ракеты Taurus для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина еще весной официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus. За это время оппозиционные депутаты в Бундестаге неоднократно призывали правительство Шольца передать Украине эти ракеты.

Впрочем, министр обороны Германии Борис Писториус с осторожностью отнесся к предложению о передаче Украине этого дальнобойного вооружения. Так, в начале августа он заявил, что поставка крылатых ракет Taurus для Украины не является приоритетом для Берлина. Писториус назвал опасения по поводу такой помощи "очевидными", хотя и не стал категорически исключать эти поставки в будущем.

На этой неделе немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии в ближайшее время может объявить о передаче Украине ракет Taurus. Отмечалось, что Берлин обсуждает этот вопрос с США, что может привести к одновременной поставке Киеву немецких Taurus и американских ATACMS.

При этом, в Германии якобы обсуждали возможное ограничение дальности полета крылатых ракет Taurus перед отправкой их Украине.

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