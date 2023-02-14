На рисунке изображена домохозяйка с опухшим глазом и выбитым зубом.

Загадочный художник Бэнкси подтвердил, что является автором мурала под названием "Тушь ко Дню святого Валентина", который поднимает тему борьбы с насилием в отношении женщин.

Мурал, который появился в британском Маргейте, это карикатурное изображение домохозяйки в стиле 1950-х годов в желтых перчатках для мытья посуды и переднике, заталкивающей своего мужа в холодильник. Видно, что женщина улыбается, несмотря на опухший глаз и отсутствующий зуб.

Бэнкси подтвердил, что произведение принадлежит ему, опубликовав в Instagram серию фотографий с подписью "Тушь ко Дню святого Валентина". Возле мурала на земле валяется мусор - сломанный садовый стул, синий ящик и пустая бутылка из-под пива.

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Напомним, в декабре 2022 года Бэнкси объявил, что создал 50 рисунков для продажи, чтобы собрать средства для благотворительной организации, поддерживающей украинцев.

Муралы Бэнкси в Украине

В ноябре 2022 года художник подтвердил, что нарисовал муралы под Киевом в городе Бородянка. На одном рисунке был изображен человек, похожий на президента России Владимира Путина, которого бросили на пол во время матча по дзюдо с маленьким мальчиком, а на другом изображены двое детей, использующих металлическую ловушку для танков в качестве качелей.

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