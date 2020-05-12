В Азии опасаются второй волны пандемии коронавируса (видео)

В столице Южной Кореи зафиксировали новые вспышки коронавируса.

94 новых случая коронавируса обнаружили в Южной Корее. Все они – в столице, Сеуле. И связанные с несколькими ночными клубами.

Некоторые из них – популярные среди ЛГБТ-сообщества, говорится в сюжете ТСН.

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Из-за этого выявить всех контактных лиц очень трудно – люди на входе оставляли вымышленные имена и телефоны, опасаясь гомофобии. Теперь в больницах предлагают анонимные тесты на коронавирус, только чтобы обнаружить больных.

Тем временем в Америке работников Белого дома обязали носить маски на работе, после того, как инфицировались личные помощники первых лиц государства.

Как сообщал ранее УНИАН, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что органы местного самоуправления могут усиливать карантинные мероприятия на местах.

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