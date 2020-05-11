Германия вступает в "новую фазу пандемии" коронавируса - Меркель

Канцлер считает необходимым соблюдать меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в связи с вступлением Германии в новую фазу пандемии с менее жесткими ограничениями призывает жителей страны придерживаться "базовых требований", необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Соответствующее краткое заявление она сделала сегодня в Берлине перед заседанием правительства, посвященном проблемам борьбы с пандемией, сообщает Deutsche Welle.

"Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии, и что теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением (ограничительных мер - УНИАН) у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно", - подчеркнула канцлер.

На данном этапе в фокусе внимания будут находиться две задачи: органам здравоохранения предстоит тщательнее отслеживать цепочки заражения и изолировать заболевших.

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Правительство Германии и власти федеральных земель 6 мая согласовали проект второго этапа снятия ограничений, введенных в марте для сдерживания вспышки коронавируса. В ходе совещания в формате телефонной конференции Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель договорились о возобновлении занятий массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе и открытии всех магазинов.

Меры социального дистанцирования продлеваются до 5 июня. Однако и здесь намечено послабление: в ближайшее время будет разрешено встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах.

Конкретные сроки поэтапного ослабления карантина власти отдельных федеральных земель устанавливают сами, они же отвечают и за принятие мер по пресечению новых вспышек коронавируса на местах.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлены 357 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число инфицированных составило 169 575 человек. 145 600 из них уже выздоровели. В то же время за последние 24 часа зафиксировано 22 летальных случая. Всего в Германии от COVID-19 умерли 7417 человек.

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