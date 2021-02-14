Въезжать в Германию можно только немцам, возвращающимся домой, и основным работникам, таким как врачи. Торговые связи также будут поддерживаться.

Германия в воскресенье остановила большинство поездок между регионами на востоке и юге страны и соседними Чехией и Австрией, чтобы остановить распространение мутаций COVID-19.

Читайте такжеЕС упростил одобрение вакцин от новых штаммов коронавирусаОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Срок действия ограничений составляет не менее 10 дней. В четверг Германия определила австрийский Тироль и приграничные районы Чешской Республики "зонами вирусной мутации".

Правительство приняло решение после того, как южноафриканский вариант коронавирус B.1.351 был обнаружен в австрийском Тироле. Британский вариант B.1.1.7 был обнаружен в Чехии.

Есть опасения, что новые штаммы заразнее и что вакцины могут быть не так эффективны против них.

В воскресенье около 1 тысячи полицейских были мобилизованы для обеспечения нового пограничного контроля. Государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn приостановила движение в пострадавшие районы и обратно.

Въезжать в Германию можно только немцам, возвращающимся домой, и основным работникам, таким как врачи. Торговые связи также будут поддерживаться.

Даже те, кому разрешено пересекать границу, "скорее всего, будут остановлены", если они не смогут предоставить доказательство отрицательный результат теста на COVID, предупредил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, федеральная земля которого граничит с регионом Тироль.

С воскресенья на Словакию также распространяются новые немецкие ограничения несмотря на то, что она не имеет сухопутной границы со страной.

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Автор: УНИАН