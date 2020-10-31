Люди проходят быстрое тестирование на антиген, результаты которого извещают в запечатанном конверте в течение 15-30 минут.

В Словакии в субботу началось общенациональное тестирование населения на наличие коронавирус - люди с самого утра выстроились в длинные очереди.

Читайте такжеЗа деньги из "коронавирусного фонда" не приобрели ни одного аппарата ИВЛ

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Места, где можно сдать анализ, начали работать в 7 утра и закроются в 22. В городах с самого утра начали формироваться пробки и очереди желающих сдать тест, что можно будет сделать в рамках первого этапа тестирования также и в воскресенье, 1 ноября.

В некоторых местах, в частности в Братиславе, в очереди пришлось ожидать часами. К операции на подмогу медикам привлечена армия.

Люди проходят быстрое тестирование на антиген, результаты которого извещают в запечатанном конверте в течение 15-30 минут. Тесты на антиген дают быстрые результаты, но не считаются столь надежными, как ПЦР-тест.

Правительство хочет проверить на COVID-19 всех, кто старше 10 лет. Президент Словакии Зузана Чапутов уже заявила, что считает эту идею невыполнимой. Накануне командам, проводящим тестирование, не хватало персонала.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, почему деньги из коронавирусного фонда были потрачены на дороги

Если человек получит положительный результат теста, он должен самоизолироваться на 10 дней. Тот, кто отказывается сдать тест, тоже должен самоизолироваться, за нарушение карантина грозит штраф.

Человек с отрицательным результатом теста освобождается от комендантского часа, который будет введен с понедельника.

Население Словакии составляет около 5,5 миллиона человек. Словакия является первой страной такого размера, которая проводит общенациональное тестирование.

Пилотные тестирования первых четырех округов проходили в минувшие выходные. Второй этап тестирования запланирован на 7-8 ноября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН