Елизавета II правит страной дольше всех британских монархов.

Королева Елизавета II готовится передать корону своему старшему сыну принцу Чарльзу.

Читайте такжеКоролева Великобритании может потерять управления над бывшей колониейТакое мнение выразил биограф Британской королевской семьи Роберт Джобсон. Он дал интервью The Royal Beat, пишет РБК-Украина со ссылкой на harpersbazaar.com.

По его мнению, произойти это может уже в апреле 2021 года. Весной следующего года пойдет уже 70-й год ее правления, а королеве 1 апреля исполнится 95 лет.

"Я по-прежнему твердо уверен, что когда королеве исполнится 95 лет, она покинет пост", - заявляет Джобсон.

Принц Чарльз тоже немолод (в ноябре ему исполнится 72 года), и ему очень долго пришлось ждать своей очереди занять трон.

Репортер Newsweek Джек Ройстон, который пишет о королевской семье, также уверен, что королева готовится к передаче престола в 2021 году.

"Я думаю, королева не захочет передавать престол, но все-таки наступит тот момент, когда она сделает это и передаст все Чарльзу" - отмечает Ройстон.

Когда Елизавета II заняла трон

Елизавета II стала королевой в возрасте 25 лет 6 февраля 1952 года после смерти своего отца - короля Георга VI. Королева стала самым взрослым правящим монархом, и дольше всех в истории Великобритании занимает трон.

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Автор: УНИАН