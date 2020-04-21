"С днем рождения, Ваше Величество": принц Уильям и Чарльз поздравили Елизавету II с 94-летием (фото, видео)
Свой 94-й день рождения королева встретила в Виндзорском замке в окружении самых близких людей – в частности мужа принца Филиппа.
Сейчас в Британии также введен карантин, который еще и продлили на три недели, поэтому поздравить Елизавету II лично смогут не все родственники. Герцог и герцогиня Кембриджские, которые находятся в изоляции в своем доме в Норфолке опубликовали в своем Instagram совместный снимок с королевой и написали:
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"Поздравляем Ее Величество королеву с 94-м днем рождения!", - гласит подпись.
Фото было сделано во время цветочной выставки в Челси в мае прошлого года. Тогда герцогиня Кембриджская работала над созданием ландшафтного дизайна сада Chelsea Flower Garden, принимавшей участие в цветочной выставке, которую посетила Ее Величество.
А вот традиционное празднование дня рождения королевы в Виндзорском замке в этом году было отменено из-за пандемии коронавируса. Однако предполагается, что Кейт и Уильям присоединятся позже сегодня к другим членам королевской семьи, которые оставят свои пожелания Елизавете II по специальному видеочату.
При этом герцоги Кембриджские - не единственные, кто уже поздравил Елизавету с 94-летием.
Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская, опубликовали на своей странице в Twitter четыре архивных фотографии и сообщения с пожеланием Его Величеству счастливого дня рождения. На уникальных фото изображен еще маленький принц Чарльз — старший сын королевы Великобритании Елизаветы II. Сейчас ему 71 год. На милом фото малыш Чарльз играет со своей именитой мамой.
Также приветственное видео с архивными кадрами было опубликовано на официальной странице монархини в Instagram:
"С Днем Рождения, Ваше Величество! Спасибо за ваши сообщения сегодня, в 94-й день рождения королевы".
В этой записи мы видим, как королева (тогда принцесса Елизавета) играет со своей семьей, в частности с ее младшей сестрой, принцессой Маргарет.
"Глава Содружества, глава вооруженных сил, глава государства в 16 странах и монарх, который правит дольше всех в истории Великобритании. Жена, мама, бабушка и прабабушка. С днем рождения, Ваше Величество! Тем из вас, кто празднует день рождения сегодня дома, с любимыми или без них - мы посылаем много счастливых пожеланий", - написано в подписи под роликом.
Thank you for your messages today, on The queen's 94th birthday. In this private footage from the @royalcollectiontrust, we see The Queen (then Princess Elizabeth) playing with her family, including her younger sister Princess Margaret. Head of the Commonwealth, Head of the Armed Forces, Head of State in 16 countries and the longest reigning Monarch in British History. Wife, mother, grandmother and great-grandmother. Happy birthday, Your Majesty! To those of you also celebrating your birthdays today at home, with or without your loved ones - we send you many happy returns. Visit our highlight to learn more about The queen's childhood.
***Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне - королева и глава государства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 15-ти стран Содружества наций - Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ямайки, Барбадоса, Багамских островов, Гренады, Папуа Новой Гвинеи, Соломоновых Островов, Тувалу, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Антигуа и Барбуды, Белиза, Сент-Китс и Невис. Во всех этих странах, кроме Соединенного Королевства, ее представляют генерал-губернаторы, назначаемые ею.
Кроме этого, Елизавета II правит также Британскими заморскими территориями, но не как их королева, а как королева Соединенного Королевства.
Елизавета II взошла на трон в 1952 году после смерти своего отца короля Георга VI. Коронация Елизаветы состоялась в следующем, 1953 году.