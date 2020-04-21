"С днем рождения, Ваше Величество": принц Уильям и Чарльз поздравили Елизавету II с 94-летием (фото, видео)

Сегодня Ее Величество - королева Елизавета II - празднует день рождения.

Свой 94-й день рождения королева встретила в Виндзорском замке в окружении самых близких людей – в частности мужа принца Филиппа.

Сейчас в Британии также введен карантин, который еще и продлили на три недели, поэтому поздравить Елизавету II лично смогут не все родственники. Герцог и герцогиня Кембриджские, которые находятся в изоляции в своем доме в Норфолке опубликовали в своем Instagram совместный снимок с королевой и написали:

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"Поздравляем Ее Величество королеву с 94-м днем рождения!", - гласит подпись.

Фото было сделано во время цветочной выставки в Челси в мае прошлого года. Тогда герцогиня Кембриджская работала над созданием ландшафтного дизайна сада Chelsea Flower Garden, принимавшей участие в цветочной выставке, которую посетила Ее Величество.

А вот традиционное празднование дня рождения королевы в Виндзорском замке в этом году было отменено из-за пандемии коронавируса. Однако предполагается, что Кейт и Уильям присоединятся позже сегодня к другим членам королевской семьи, которые оставят свои пожелания Елизавете II по специальному видеочату.

При этом герцоги Кембриджские - не единственные, кто уже поздравил Елизавету с 94-летием.

Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская, опубликовали на своей странице в Twitter четыре архивных фотографии и сообщения с пожеланием Его Величеству счастливого дня рождения. На уникальных фото изображен еще маленький принц Чарльз — старший сын королевы Великобритании Елизаветы II. Сейчас ему 71 год. На милом фото малыш Чарльз играет со своей именитой мамой.

Также приветственное видео с архивными кадрами было опубликовано на официальной странице монархини в Instagram:

"С Днем Рождения, Ваше Величество! Спасибо за ваши сообщения сегодня, в 94-й день рождения королевы".

В этой записи мы видим, как королева (тогда принцесса Елизавета) играет со своей семьей, в частности с ее младшей сестрой, принцессой Маргарет.

"Глава Содружества, глава вооруженных сил, глава государства в 16 странах и монарх, который правит дольше всех в истории Великобритании. Жена, мама, бабушка и прабабушка. С днем рождения, Ваше Величество! Тем из вас, кто празднует день рождения сегодня дома, с любимыми или без них - мы посылаем много счастливых пожеланий", - написано в подписи под роликом.

***Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне - королева и глава государства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 15-ти стран Содружества наций - Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ямайки, Барбадоса, Багамских островов, Гренады, Папуа Новой Гвинеи, Соломоновых Островов, Тувалу, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Антигуа и Барбуды, Белиза, Сент-Китс и Невис. Во всех этих странах, кроме Соединенного Королевства, ее представляют генерал-губернаторы, назначаемые ею.

Кроме этого, Елизавета II правит также Британскими заморскими территориями, но не как их королева, а как королева Соединенного Королевства.

Елизавета II взошла на трон в 1952 году после смерти своего отца короля Георга VI. Коронация Елизаветы состоялась в следующем, 1953 году.