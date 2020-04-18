Впервые за 68 лет: королева Елизавета II отменила одну из традиций к ее дню рождения

Ее Величество считает, что это будет неуместно.

Королева Великобритании Елизавета II впервые за 68 лет отменила салют в честь своего дня рождения.

Так, во вторник, 21 апреля, Ее Величеству исполнится 94 года. Впрочем, из-за пандемии коронавируса королева попросила не отмечать праздник традиционными пушечными салютами.

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"Оружейного салюта не будет. Ее Величество выразила желание, чтобы не было никаких специальных мер, позволяющих проводить салюты, поскольку она не считает это целесообразным в нынешних обстоятельствах", – передает Daily Mail со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Кроме того, в честь дня рождения монарха все правительственные здания традиционно поднимают флаги. Впрочем, в сообщении отмечается, что королева также не ожидает, что все смогут это выполнить, и советует придерживаться социальной дистанции.

Напомним, ранее королева Елизавета II выпустила видеообращение к людям, в котором говорила о важности самоизоляции на период пандемии.