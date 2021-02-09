Британская королева приказала частному адвокату сделать так, чтобы для нее сделали исключение в законе о прозрачности.

Королева Великобритании успешно добилась правительственных изменений в законопроекте, чтобы скрыть от общества ее "унизительное" личное богатство.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания. Ряд правительственных записок, которые хранились в Национальном архиве, говорят, что личный адвокат Елизаветы Виндзор давил на министров с требованием изменить определенный законопроект. Это было нужно для того, чтобы ее активы остались тайной для общественности.

Читайте такжеЕлизавета II готовится передать трон: биограф королевской семьи рассказал, комуПосле вмешательства королевы, правительство добавило в законопроект о мерах прозрачности новый пункт. Он давал право правительству делать исключения для компаний, которые используют "главы государств". Все это произошло в 1970-х годах. В результате поправку использовали для создания государственной фиктивной корпорации, которая держала в тайне частные акции и инвестиции королевы Елизаветы II по крайней мере до 2011 года.

Реальные масштабы богатства британского монарха так и не были раскрыты. Хотя по определенным подсчетам, они составляют сотни миллионов фунтов стерлингов. Доказательства давления королевы на министров были обнаружены в ходе расследования The Guardian. Оно было нацелено на разоблачение того, как королевская семья использует тайную парламентскую процедуру под названием "Согласование с королевой" для влияния на законотворческие процессы в Британии.

Существует другая более известная процедура под названием "королевское согласие". Это формальность, которая выполняется в момент, когда законопроект становится законом. И о ней всем хорошо известно. Но "Согласование с Королевой" применяется до того, как законопроект одобряет парламент. Эта тайная процедура требует, чтобы министры уведомили королеву, если предлагаемые изменения влияют на королевские привилегии или частные интересы короны.

На сайте британской королевской семьи сказано, что эта процедура - это "древний обычай". А конституционные эксперты говорят о "согласовании" как о размытом, но вредном примере церемониальности, которым окружен британский престол.

Читайте такжеNew York Times: Королева воронов исчезла, и Британия нервничает из-за пророчества о смерти королевстваНо документы, которые журналисты The Guardian нашли в Национальном архиве, говорят, что процедура "согласования" на самом деле дает королеве и ее юристам право заранее рассматривать законопроекты, которые поступают в парламент, и тайно лоббировать внесение изменений.

Эксперт по конституционному законодательству Оксфордского университета Томас Адамс рассмотрел найденные документы. Он сказал, что в них говорится о "таком влиянии на законодательство, о котором лоббисты могут только мечтать". Само существование процедуры "согласования" дает Елизавете II "весомое влияние" на все проекты законов, которые могут как-то ее касаться.

"Разкрытие будет унизительным"

Найденные журналистами документы говорят, что в ноябре 1973 года королева Елизавета II боялась, что предложенный законопроект, призванный сделать акционерный капитал компаний прозрачным, сможет дать возможность обществу увидеть ее финансы. В результате она отправила своего частного адвоката, чтобы он надавил на правительство и заставил его внести изменения.

Мэттью Фаррер, который на то время был партнером престижной юридической фирмы Farrer & Co, посетил госслужащих в Департаменте торговли и промышленности, чтобы обсудить законопроект о прозрачности, составленный правительством Эдварда Хита. Инициатива должна была не позволить инвесторам сосредотачивать в своих руках крупные доли в компаниях, покупая их акции через подставные фирмы или номинантов. Таким образом, законопроект содержал пункт, который давал право директорам требовать от любых потенциальных покупателей доли назвать имена тех, кто за ними на самом деле скрывается.

Читайте такжеВпервые за 68 лет: королева Елизавета II отменила одну из традиций к ее дню рожденияТри страницы переписки между госслужащими департамента торговли разоблачают, что на встрече Фаррер передал протест королевы Елизаветы II против законопроекта. Потому что он раскроет ее частные инвестиции, а также их стоимость. Поэтому адвокат требовал, чтобы для монарха Великобритании было сделано исключение.

"Я разговаривал с господином Фаррером. Как я уже упоминал, он или, вернее, его клиенты, обеспокоенные риском раскрытия как перед директорами компаний, так и перед акционерами или обществом в целом. Он объяснил это не только риском случайной или безрассудной утечки информации, но и тем, что вообще любое раскрытие любому человеку будет унизительным", - писал 9 ноября 1973 года в правительственной записке госслужащий по имени С. М. Друккер.

Документы свидетельствуют, что адвокату Елизаветы II сообщили, что исключение в законодательстве для короны будет очень очевидным. И оно может как раз и указать на то, что у королевы есть определенная анонимная собственность. Это напугало Фаррера. Он подчеркнул, что"проблема очень серьезная и намекнул, что поскольку мы создали это неудобное положение, то нам самим придется и искать выход".

"Ему не понравились какие-либо предположения, что владение активами в наши дни не будет таким уж унизительным, учитывая широкую информированность о, например, удерживаемом земельном имуществе. Он также не согласился с тем, что проблему можно решить путем отказа от владения долями определенных компаний", - писал Друккер.

После того, как Фаррер сказал, что "теперь ему нужные распоряжения клиента", Друккер посоветовал своему коллеге: "Думаю, теперь мы должны сделать то, что ты предлагал - предупредить министров". Через три дня после того другой чиновник С. В. Робертс резюмировал проблему во второй записке.

"Господин Фаррер был встревожен не только тем, что информация о долях, удерживаемых для королевы, а также трансакции в них, может стать публичной (поскольку она появится в записях компаний), что таким образом станет предметом возможных споров. Он рассматривает любое раскрытие короны как бенефициара, даже ограниченное директорами компаний, как потенциальное унижение из-за риска утечки информации", - писал в записке Робертс.

Читайте такжеСын Елизаветы II принц Эндрю сложил монаршие обязанности из-за секс-скандалаЧиновник продолжил, что Фаррер принял приглашение обсуждать проблему дальше, но сказал, что "не сможет это сделать несколько дней, прежде чем получит инструкции от своих руководителей".

Пункт о секретности

Через месяц правительство Хита выступило с "гениальным предложением", которое бы решило проблему богатства королевы. Министр торговли Джеффри Хау писал в сообщении к другому министру, что его ведомство нашло решение совместно с Банком Англии. Хау предложил внести в законопроект новый пункт, который предоставит правительству право делать исключения для определенных компаний, позволяя им не раскрывать имена акционеров.

Официально изменение должно было бы защитить интересы ряда богатых инвесторов.

"Такой класс может в целом охватить, скажем, глав государств, правительств, центральных монетарных учреждений, инвестиционных советов и межанродных организаций, созданных правительствами", - писал Хау.

На практике королева Елизавета II была единственной, кого касался новый пункт. Правительство собиралось создать фиктивную компанию, через которую ряд перечисленных инвесторов могли бы владеть своими активами. Это означало, что любой любознательный британец не смог бы отделить активы, которые принадлежат короне, от всех других.

Читайте такжеКоролева Великобритании может потерять управления над бывшей колониейThe Guardian пишет, что прошло три года, прежде чем исправленный законопроект стал законом. В феврале 1974 года правительство Хита провело парламентские выборы. И все наработки предыдущего парламента были выброшены на помойку. Однако, предложение о прозрачности вновь оказалось на повестке дня, когда начало работать лейбористское правительство Гарольда Уилсона. Поэтому законопроект был одобрен в 1976 году. Почти сразу была создана компания Bank of England Nominees Limited, которой руководили высокопоставленные люди в Английском Банке. Активы, которыми владела королева Елизавета II, перешли под управление компании в апреле 1977 года, о чем в 1989 году в своей книге писал журналист Эндрю Мортон.

Исключение, вписанное в закон, скрывало богатство Елизаветы II до 2011 года, когда правительство постановило, что Bank of England Nominees больше не может им пользоваться. Четыре года назад компанию закрыли. Пока не известно, что произошло с активами, которыми она управляла.

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Перевод: Лесь Дымань