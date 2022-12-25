В этом году вторжение России в Украину стало одной из центральных тем в рождественском послании короля Испании.

Король Испании Фелипе VI в своей речи в канун Рождества вспомнил Украину. В частности он отметил, что Испания должна продолжить поддержку украинских беженцев.

Как сообщает El Pais, в этом году вторжение России в Украину стало одной из центральных тем в рождественском послании короля Испании. Издание добавило, что в прошлом году обращение было сосредоточено на пандемии, вакцинации от коронавируса и на вулкане на острове Ла-Пальма.

"В феврале Россия вторглась в Украину, и с тех пор мы стали свидетелями 10 месяцев войны, которая уже вызвала такой уровень разрушения, который трудно представить себе в нашей повседневной реальности. Мы пережили страдания украинского народа и продолжаем с глубокой грустью чувствовать потерю тысяч человеческих жизней", – сказал он.

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В своем обращении король также упомянул украинских беженцев.

"Мы преданы поддержке украинских беженцев. Война у границ наших европейских партнеров и союзников, а значит, близко к нам, поэтому она касается не только Украины. Война имеет глобальное значение", – заявил Фелипе VI.

По этой причине, в дополнение к военному укреплению Восточной Европы, Испания "присоединилась к подавляющему большинству международного сообщества в поддержке Украины и подтверждении своей преданности тому, что суверенитет, территориальная целостность и независимость государств являются неотъемлемыми принципами международного порядка, основанного на правилах".

Война в Украине: роль Испании

В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Испания передала Украине первые зенитно-ракетные комплексы Hawk. Кроме того, в Испании будут тренировать украинских военных.

В начале ноября сообщалось, что Испания пообещала предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, а также генераторы.

Ранее Испания отправила Украине пакет военной помощи, в который вошли внедорожники, машины скорой помощи, а также медикаменты.

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