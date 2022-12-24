Украинцы сражаются за те же идеалы, за которые в прошлом отдавали жизни предки нынешних бельгийцев, заявил король.

Король Бельгии Филипп посвятил войне в Украине значительную часть традиционного рождественского обращения к нации. Монарх напомнил бельгийцам, что война унесла много невинных жизней украинцев и поблагодарил своих сограждан за помощь беженцам.

"Жестокая и бессмысленная война, претендующая на замену силы закона законом силы. Этот конфликт напоминает нам о прошлом, которое, как мы думали, ушло навсегда", – сказал Филипп.

По мнению короля, сегодня украинцы сражаются за те же самые идеалы "свободы и безопасности", за которые в прошлом боролись и сами бельгийцы.

"Мы будем продолжать поддерживать их. (...) Вокруг нас мы видим много обязательств и жестов солидарности. По всей стране наши сограждане стихийно открыли свои дома для украинских беженцев", – заявил Филипп.

Как Бельгия помогает Украине

Бельгия в числе первых стран ЕС выступила за прекращение выдачи туристических виз россиянам. С этой инициативой бельгийские власти выступили 24 февраля.

Бельгия участвует в поставках оружия Украине и помогает в блокировании зарубежных активов России.

Также Бельгия официально поддержала евроинтеграционные устремления Украины, пообещав содействовать в этом вопросе.

В конце ноября бельгийский премьер-министр Александер де Кроо посетил Бородянку и Бучу.

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