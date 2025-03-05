Корреспондентка канала отрицает информацию Reuters.

Сейчас процесс подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами Америки не сдвинулся с места.

Об этом в микроблоге X сообщила корреспондент популярного среди республиканцев канала Fox News Джеки Гайнрих. По ее данным, информация о том, что президент Дональд Трамп объявит о подписании документа во время выступления перед американским Конгрессом, неправдива:

"Источники в Белом доме говорят, что это сообщение Reuters не соответствует действительности - пока не было никаких сдвигов в этом вопросе".

Соглашение с США о полезных ископаемых

Напомним, во время напряженной встречи в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник конфликт. Спор из-за войны в Украине привел к срыву подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.

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Несмотря на заявление министра финансов Скотта Бессента о том, что Вашингтон уже не работает над соглашением с Киевом, американский лидер заявил, что Штаты до сих пор заинтересованы в подписании такого документа.

Вчера агентство Reuters сообщило, что соглашение уже почти подписано и Трам хочет объявить об этом во время своего выступления перед Конгрессом, которое должно состояться около 04:00 по Киеву.

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