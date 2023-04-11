По его словам, Украина обязательно освободит от оккупации все свои территории.

Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление для освобождения оккупированных территорий летом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Hill. По его словам, союзники и партнеры Украины не давят на нее в вопросе наступления. Сейчас самое сильное давление ощущается изнутри страны.

"Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовыми к этому на 100%, если не больше", — подчеркнул глава правительства.

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На вопрос о том, как на подготовку к контрнаступлению может повлиять утечка секретных документов Пентагона, Шмыгаль ответил, что Украина освободит свою территорию.

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника", — подытожил он.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что украинские защитники активно уничтожают базы и склады с боеприпасами российских войск на временно оккупированных территориях Украины перед началом контрнаступательной операции.

Из-за страха перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины российские военные все чаще начали сдаваться в плен, чтобы сохранить свою жизнь.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что решение о начале контрнаступления ВСУ будет принято в последний момент.

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