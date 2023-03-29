Глава Минобороны Украины отметил, что на решение также влияет и погода.

Украинская армия может пойти в контрнаступление ближе к лету. Вооруженные силы Украины пойдут в атаку на нескольких направлениях.

У министра обороны Украины Алексея Резникова спросили, когда танки Leopard можно будет увидеть на фронте, на что он ответил: "Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба".

"Оно (контрнаступление – УНИАН) уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой самый подходящий момент, как они решат", — заявил глава украинского оборонного ведомства в интервью ERR.

Видео дня

По его словам, принятие решения о наступлении ВСУ также зависит и от погодных условий.

"Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничные машины. Думаю, мы сможем увидеть их в апреле-мае", — подытожил Резников.

Контрнаступление ВСУ - что известно

В конце 2022 года стала появляться информация о подготовке контрнаступления украинской армии. Официальный Киев добился поставки танков, что ранее категорически отрицалось. При этом бойцы ВСУ проходят подготовку к боям в различных условиях.

Кроме того, в Украине уже заявляли, что для успешного контрнаступления необходимы самолеты F-16. В то же время в США считают, что истребители ВСУ пока не нужны. На этом фоне Польша и Словакия сообщили о передаче Украине истребителей МиГ-29.

Вас также могут заинтересовать новости: