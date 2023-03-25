ВСУ необходимо дополнительное оружие.

Вооруженные силы Украины пока не могут начать контрнаступление, которое было запланировано на весну 2023 года. Необходима дополнительная поддержка оружием - нужны боеприпасы и истребители, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Yomiuri.

"Мы еще не можем начать. Мы не можем их отправить", - заявил глава государства.

Он признал, что ситуация на востоке Украины "плохая", по большей части из-за нехватки боеприпасов.

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"Ждем боеприпасы от наших партнеров", - отметил Зеленский.

По его словам, российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

Война в Украине - актуальные новости

Как писал УНИАН, только за 24 марта украинские воины отбили 59 атак россиян на пяти "горячих" направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. Войска РФ не прекращают штурмовать город Бахмут.

По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали почти 170 тысяч российских захватчиков.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения россиян, также ВСУ сбили российский вертолет Ми-24 и шесть БПЛА разных типов.