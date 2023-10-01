Он назвал слова украинского президента в ООН "неуместными".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Украины Владимира Зеленского "не забывать" о помощи Варшавы.

На съезде партии "Право и справедливость" в Катовице он сказал, что их партия защищает интересы польских фермеров. "Потому что там, где речь идет об интересах польского фермера, мы не будем спрашивать мнение кого-то в Берлине или Брюсселе. Мы действуем на благо польского сельского хозяйства. Мы будем защищать польское сельское хозяйство от украинских агроолигархов", - цитирует его Dziennik Gazeta Prawna.

Также польский премьер назвал недавнее заявление Зеленского в ООН "очень неуместным".

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"Я понимаю, что он сейчас думает, что у него будет тесный союз с Германией. Позвольте предупредить вас, что Германия всегда будет стремиться к союзу с русскими через головы стран Центральной Европы. Это Польша приняла под свои крыши несколько миллионов украинцев, это поляки приветствовали украинцев, это мы больше всех помогали в то время, когда немцы хотели послать в осажденный Киев 5 тысяч касок. Не стоит забывать об этом, президент Зеленский", - сказал он.

Обострение в отношениях между Украиной и Польшей

Напомним, что ранее Польша, Венгрия, Словакия и Болгария, несмотря на решение Европейской комиссии, запретили ввоз украинского зерна. Украина в ответ подала иск во Всемирную торговую организацию.

Президент Украины на Генеральной ассамблее ООН заявил, что "некоторые друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре и делают триллер на зерне", тем самым оказывать помощь Москве.

После этого польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с опасным утопающим, который может потащить за собой того, кто хочет ему помочь.

Кроме того, ранее Моравецкий заявил, что Варшава больше не передает Украине вооружение. Дуда, комментируя это, сказал, что слова премьера "были истолкованы наихудшим образом". Также в Польше заявили, что сократят финансовую поддержку украинских беженцев.

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