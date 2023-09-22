Ранее в пятницу польский президент Анджей Дуда попытался разрядить спор по поводу импорта зерна, заявив, что конфликт не окажет существенного влияния на хорошие двусторонние отношения между странами.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского не "оскорблять" поляков, реагируя на заявление Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он раскритиковал действия Польши.

По словам Моравецкого, в Украине идет война за безопасность Европы, и поэтому Польша помогает поставками оружия.

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно в ООН, поляки этого не допустят. И защита польского доброго имени – это не только мой долг и честь, это важнейшая задача правительства республики. Мы будем защищать все наши аргументы в нынешнем геополитическом контексте и мы знаем, как эти аргументы должны быть оформлены", - цитирует Моравецкого государственное информационное агентство PAP.

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Ранее польский президент Анджей Дуда, отвечая на вопрос о выступлении Зеленского сказал, что хоть тот и не упомянул Польшу, но "было предложение, и мы все его поняли".

"В тот момент мне стало грустно, потому что я подумал, что то, что он говорил, было несправедливо, - сказал Дуда, а на уточнение, нервничал ли он после этих слов, он добавил, что "нервничал" - слишком сильное слово. - Мне было довольно горько".

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН и реакция Польши

15 сентября Польша в одностороннем порядке ввела эмбарго на украинскую агропродукцию. Выступая на Генассамблее ООН, президент Владимир Зеленский негативно прокомментировал этот шаг со стороны Польши, заявив, что "некоторые наши друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре и делают триллер на зерне", таким образом "помогая создавать сцену московскому актеру".

В ответ на это польский МИД вызвал посла Украины в Польше и выразили возмущение этим заявлением.

В то же время экс-глава МИД Польши раскритиковал такие действия власти своей страны, подчеркнув, что некоторую резкость украинского президента можно понять, ведь он борется за жизнь своей нации против превосходящих сил России.

Ранее в пятницу польский президент Анджей Дуда попытался разрядить спор по поводу импорта зерна, заявив, что этот конфликт не окажет существенного влияния на хорошие двусторонние отношения между странами.

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