Он говорит, что Моравецкого неправильно поняли.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что они больше не поставляют Украине вооружение, были истолкованы наихудшим образом.

В интервью tvn24 он сказал, что речь шла именно о новом вооружении, которое они закупают для своей армии. "По моему мнению, премьер-министр сказал именно так: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас закупаем в рамках модернизации польской армии", - сказал президент.

Дуда говорит, что страна не может передать новое вооружение, предназначенное для укрепления безопасности страны. "Я сам буду первым, кто выступит против передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, например, новых "Абрамсов", комплектов Patriot или HIMARS", - добавил он.

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Польский президент отметил, что, кроме контракта на поставку гаубиц "Краб", у Польши есть другие соглашения с Украиной, касающиеся боеприпасов или саперных машин.

Заявление Моравецкого о помощи Украине

В последние дни между Украиной и Польшой обострились отношения из-за разногласий вокруг экспорта зерна.

Вчера польский премьер заявил, что Варшава больше не передает украинцам оружие, потому что занимается собственным вооружением.

Представитель правительства сказал журналистам, что действующие контракты продолжают выполнять.

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