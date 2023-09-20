В то же время он подчеркнул, что Польша не намерена препятствовать работе логистического хаба под Жешувом, через который поступает военная поддержка Украине.

Польша сейчас не поставляет Украине никакого вооружения. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Украина защищается от жестокого нападения России, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы защитим нашу страну. Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы сейчас вооружаем Польшу", – заявил он в интервью телеканалу Polsat.

В то же время он отметил, что Польша не намерена препятствовать работе логистического центра под Жешувом, через который поступает военная поддержка Украине.

Видео дня

Помощь Украине от Польши

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша активно поддерживает нашу страну. Она приняла миллионы украинских беженцев и предоставила немало военной техники и вооружения.

Всего с начала полномасштабного вторжения России Польша отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники. Кроме того, в июле 2023 года СМИ сообщали, что Варшава тайно передала Киеву около десятка вертолетов Ми-24.

В мае 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о передаче Украине 10 истребителей МиГ-29. Ранее президент страны Анджей Дуда заявлял, что Варшава предоставит Киеву все имеющиеся МиГ-29.

Вас также могут заинтересовать новости: